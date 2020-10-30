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Sakarya'da psikolojik sorunları olan şahıs dehşet saçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu söylenen 35 yaşındaki F.K. evini yakacağını söyleyerek panik yaşattı.

Sakarya'da psikolojik sorunları olan şahıs dehşet saçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi evini yakacağını söyleyerek panik yaşattı. Elindeki tüfekle havaya ateş eden şahıs çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşında ki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsı ikna etme çalışmaları devam ederken olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat ekibi sevk edildi.

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