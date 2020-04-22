Sakarya'da sağlık çalışanlarına yemek desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede fedakarca çalışan 1200 sağlık çalışanına yemek gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla hazırlanan yemek paketleri, belediye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, toplum sağlığı için mücadele eden, ev, aile ve çocuklarından uzak kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, "Çok şükür ülke olarak gelişmiş sağlık altyapısına, sonsuz güven duyduğumuz sağlık ordusuna sahibiz. Elbet bugünleri de geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele sürecinde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ahlakının akıllarda kalacağını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Bugün bizler için büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza ufak da olsa ikramda bulunmak, onlara moral vermek istedik. Bu vesileyle sağlıkta ortaya konulan eşsiz mücadeleyi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım, tedbirlere ve kurallara uyalım. Temas, mesafe ve izolasyonu elden bırakmadan, koronavirüsle mücadeleyi ortak sorumluluk duygusuyla yürütelim."

Kaynak: AA