Sakarya'da sağlık personeli işaret dili öğreniyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sağlık çalışanları, işitme engellilerin hastanelerde diyalog kurması ve sorunlarını daha rahat ifade edebilmesi için işaret dili öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevlendirilen Halk Eğitimi Merkezindeki işaret dili öğretmenleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 123 sağlık personeline işaret dili kursu veriyor.



İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu hastaneleri ve sağlık tesislerinde engellilerle çalışanlar arasında etkili iletişim kurulması amacıyla işaret dili eğitimlerine başlandığını bildirdi.

Bu kapsamda ilk olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 123 personelin işaret dili eğitimi aldığını aktaran Öğütlü, "Eğitim sonunda personelimiz engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim sağlayacaktır." dedi.

Kan merkezinde biyolog olarak çalışan Memduha Argın da işaret dilini herkesin öğrenmesini gerektiğini belirterek, "Hastaları daha iyi anlayabilmek ve onlara daha iyi hizmet verebilmek için bu eğitimi alıyoruz. Bizlere bu imkan sunulduğu için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Acil Sağlık görevlisi Rabia Çamlıbel ise işaret dili eğitiminin herkes için faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Engelli insanların sorunlarını daha iyi anlayabilmek ve onlara yardımcı olabilmek için çok yararlı olacağını vurgulayan Çamlıbel, bu imkanı veren hastane yönetimi ve ilgililere teşekkür etti.



Kaynak: AA