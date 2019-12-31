Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 32 Evler mevkisinde sahilde yürürken ceset gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA