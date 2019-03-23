Sakarya'da "sahte jandarma"lar yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çilekli Mahallesinde 5 şüpheli, gece saatlerinde Hüseyin Teke (75) ve eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Yaşlı çifte kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, evde yaklaşık 3 ton altın bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını söyleyerek arama yaptı.

Durumun haber verilmesi üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Şüphelilerden H.İ.Ç. (28), E.Ç. (25) ve M.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya karışan diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.