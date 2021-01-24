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  3. Sakarya'da şehit ateşi: Piyade Er Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'da şehit ateşi: Piyade Er Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hakkari'de mayına basmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'ten acı haber geldi. Tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen Gedik'in acı haberi, Sakarya'daki ailesine yetkililer tarafından bildirildi.

Sakarya'da şehit ateşi: Piyade Er Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hakkari'de mayına basması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in acı haberi, yetkililerce Sakarya'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Türk Bayrağı asılan evinin karşısında bulunan okulda tören için ekiplerce hazırlık başlatıldı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hakkari'de vatani görevini yaparken mayına basan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara GATA'da yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in acı haberi Sakarya'yı yasa boğdu.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'da görev yapan askeri yetkililer ve kurum müdürleri, şehit haberini ulaştırmak için Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba ocağına geldi.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

CENAZE TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Askerin annesi Ülviye Gedik ile ağabeyi Cengiz Gedik ve ablası Sümeyye Gedik'e acı haber ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Polis ekipleri, taziyeler için sokağı kapattı. Şehidin evinin önünde tedbir amaçlı 112 ekipleri hazır bekledi. Aileyle görüşen yetkililer, cenaze töreniyle ilgili programı yaptı.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Gedik'in cenaze töreni için ise evinin karşısındaki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunda hazırlıklara başlandı.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

"KAPI KOMŞUMUZ, İYİ BİR ARKADAŞIMIZDI"

Şehit olan Gedik'in kapı komşusu Emin Hıraç, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

"ELİMİZDE BÜYÜDÜ"

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Osman Usta ise, "İlk önce başımız sağ olsun cümleten vatan sağ olsun diyelim. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu. İyi bir kardeşimizdi, Allah'tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük vatan, millet sağ olsun diyelim" diye konuştu.

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiSakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiSakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'da şehit ateşi: PiyadeEr Selim Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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