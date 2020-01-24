Sakarya'da seyir halindeki otomobil yandı

SAKARYA (AA) - Akyazı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Batakköy Kavşağı mevkisinde seyir halinde olan bir aracın motor bölümünde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine alarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA