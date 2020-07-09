Sakarya'da şiddetli patlama: 3 asker şehit oldu, 6 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hava fişek fabrikasında patlamamış olan havai fişeklerin kontrollü olarak patlatılması için kamyona yüklenen havai fişekler patladı. Patlamada 3 Jandarma personeli şehit oldu,6 kişi ise yaralandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, patlamada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

VALİ KALDIRIM: 3 ŞEHİDİMİZ, 6 YARALIMIZ VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,"Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.

BAKAN SOYLU PATLAMANIN OLDUĞU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.

Ayrıntılar gelecek...