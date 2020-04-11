Sakarya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye ceza

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından yasağa uymayan 123 kişiye 391 bin 878 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından sorumlu bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Jandarma ekipleri, Arifiye, Ferizli ve Kaynarca'da 2'şer, Hendek'te 3, Karasu'da 16, Kocaali'de 11, Pamukoava'da 4, Sapanca, Taraklı ve Geyve'de 1'er olmak üzere 43 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 136 bin 998 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki denetim ve kontrollerde 80 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 254 bin 880 lira idari para cezası verildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin denetim ve kontrolleri devam ediyor.





Kaynak: AA