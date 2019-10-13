Sakarya'da su kesintisi ertelendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), daha önce açıklanan su kesintisinin tarihi 18 Ekim Cuma 20.00 ve 19 Ekim Cumartesi 16.00 olarak düzenlendi.



SASKİ'den yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı olarak inşa edilen Akçay Barajı'nın isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne bağlantısının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların tarih ve saatinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce 15 Ekim Salı 10.00 ve 16 Ekim Çarşamba 06.00 saatleri arasında planlanan Akçay Barajı isale hattının arıtma tesisine bağlantı çalışmaları, 18 Ekim Cuma 20.00 ile 19 Ekim Cumartesi 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir. Bu süre boyunca Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedarikli olması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA