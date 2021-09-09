Sakarya'da tek katlı evde yangın: Bir kişi yanarak can verdi!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi Kırantepe mevkisinde bulunan 48. Sokak'ta tek katlı bir evde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi .İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde yaşayan bir kişinin yanarak öldüğü görüldü.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLABİLİR
Polis ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bulunan ölüm üzerine bölgede inceleme çalışmaları başlattı.