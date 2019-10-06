Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.D-650 kara yolunda seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi....

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. D-650 kara yolunda seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede durakta bekleyen biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA



