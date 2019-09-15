Sakarya'da torunu tarafından bıçaklanan kişi öldü SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde torunu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Meşepınarı Mahallesi'nde Sadık Kazancı (79), henüz belirlenemeyen nedenle torunu S.G'nin (26) bıçaklı saldırısına uğradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık...

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde torunu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Meşepınarı Mahallesi'nde Sadık Kazancı (79), henüz belirlenemeyen nedenle torunu S.G'nin (26) bıçaklı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Kazancı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa el konuldu. Kaynak: AA



