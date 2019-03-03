SAKARYA (AA) - Sakarya'da trafik ışıklarında bulunan yeşil lambalar, Yeşilay Haftası boyunca hilal şeklinde yanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen uygulama, kentteki şoförler tarafından olumlu karşılandı.

Şoför Bülent Avcı, lambaların dikkati çektiğini belirterek, "Belediyemizin bağımlılıklara karşı yaptığı bu proje, benim gibi şoför olan arkadaşların dikkatini fazlasıyla çekti. Bağımlılıklardan kurtulmanın önemini bir kez daha hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Gümrükönü, Bulvar, Yenicami ve Devlet Hastanesi kavşaklarındaki trafik ışıklarında yapılan uygulama, 7 Mart'ta sona erecek.

- Atıksu arıtma oranı yüzde 80'e ulaştı

Sakarya'daki atık su arıtma oranının yüzde 80'lere ulaştığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki bir dergiye demeç veren SASKİ Müdürü Keleş, 16 ilçeye kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırdıklarını belirtti.

Nehir ve denizlerdeki kirliliğin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Keleş, "Atık su arıtma oranını yüzde 80'lere yükselttik. Yağmur suyu alanında da şehir tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdik." açıklamasında bulundu.

- "Çocuklar Bir Bilene Soruyor" programı

Kurşun kalem helkeltıraşı Nihat Özcan, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya'da çocuklarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Çocuklar Bir Bilene Soruyor" etkinliği kapsamında kente gelen Özcan, yaptığı sanatın sabır, hayal gücü ve konsantrasyon gerektirdiğini anlattı.

Sanatın hayal gücünü sürekli açık tutarak zihnini çalıştırdığını ifade eden Özcan, açtığı mini sergide daha önce yaptığı çalışmaları sergiledi.

Sahnede kısa bir çalışma yapan Özcan, daha sonra çocukların sorularını yanıtladı.

- Genç sporcular yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri, farklı yaş kategorilerinde genç sporcuların çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Genç yetenekler, altyapı antrenörleri Osman Kılıç, Özcan Zafer, Murat Özgen ve Tamer İlaçan ile çalışmalarını sürdürüyor.

İlaçan, şampiyonluk için mücadele eden takımların olduğunu belirterek, "U14 takımımız gruplarında lider olarak devam ediyor ve U17, U19 takımlarımızın play-off şansı var. İnşallah başarılı olup Elit Lig'e çıkmak istiyoruz. Aynı zamanda cumartesi ve pazar günleri 9.00-12.00 saatlerinde futbol okulumuz devam ediyor. Tesisimiz sürekli faaliyette. Böyle kapsamlı tesisi verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na takımım ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.