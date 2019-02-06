Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Aktaş (63) yönetimindeki 34 BB 6162 plakalı otomobil, D-650 karayolu Adapazarı istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde Nimetullah Bulut idaresindeki 54 RG 511 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu otomobilde çıkan yangın ise yakındaki bir fabrikada çalışan işçiler tarafından söndürüldü.

Otomobil sürücü ile eşi Sevgen Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sevgen Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA