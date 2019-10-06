Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı
SAKARYA (AA) - Anadolu otoyolunun Hendek ilçesi kesiminde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, R.İ. idaresindeki 34 GA 4541 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hamitli Mahallesi mevkisinde aynı şeritte seyir...
SAKARYA (AA) - Anadolu otoyolunun Hendek ilçesi kesiminde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.İ. idaresindeki 34 GA 4541 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hamitli Mahallesi mevkisinde aynı şeritte seyir halindeki A.E. yönetimindeki 06 EF 1411 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 7 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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