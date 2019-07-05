Sakarya’da traktör kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi Saçlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Aksoy idaresindeki 16 H 0869 plakalı traktör, eğimli yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü Recep Aksoy hayatını kaybederken, traktörde bulunan sürücünün oğlu M.A. ise kazayı herhangi bir kaza almadan atlattı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA