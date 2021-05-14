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Sakarya'da utanç veren olay! Hacamat bahanesiyle kadınları tuzağına düşürdü

Sakarya'da yaşanan rezalette, hacamat bahanesiyle tuzağa düşürdüğü kadınları taciz ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı.

Sakarya'da utanç veren olay! Hacamat bahanesiyle kadınları tuzağına düşürdü

Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sakarya’nın Hendek ilçesinde hacamat yaptırmak için gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen dernek başkanı Vedat Gülmez tutuklandı.  

KADINLARIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan rezalet kadınların şikayeti üzerine ortaya çıktı. Sakarya Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden 3 kadın, Sevda Gönüllüleri Eğitim Derneği’nin başkanlığını yapan Vedat Gülmez'in kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.  Hacamat yaptırmak için gittikleri dernek binasında tacize uğradıklarını ileri süren kadınların şikayeti üzerine Vedat Gülmez, önceki gün gözaltına alındı.  Evli olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dernek binası ise mühürlendi.  

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