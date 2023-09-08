Sakarya’da uzman çavuşa döner bıçaklı saldırı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halk otobüsünde küfürlü konuştuğu öne sürülen şahsı uyaran uzaman çavuş, döner bıçaklı saldırıya uğradı.

Dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında yaşanan olayda, Çanakkale'de görev yapan ve izne gelen uzman çavuş E.A., ailesinin yanına gitmek için halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, halk otobüsünde bulunan Orhan Ç., küfürlü konuştuğu için uzman çavuş tarafından uyarıldı. Küfür etmeyi sürdürmesi üzerine otobüsten indirilen Orhan Ç.'yi vatandaşlar darp etti. Bu sırada durağın yanındaki dönerci dükkanına giren şahıs döner bıçağını alarak otobüsün içinde bulunan uzman çavuşu elinden yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Burada yapılan müdahale sonrasında uzman çavuş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsüne sevk edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında bulunan kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)