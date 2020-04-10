Sakarya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Sakarya'da market ve fırınlara akın etti. Fırınlardaki bayat ekmekler bile tükendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Sakarya'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Akaryakıt istasyonları marketlerinde de uzun kuyruklar oluşurken, çoğu fırında bayat ekmekler bile tükendi. Vatandaşlar arasında tartışmalar sıra tartışmaları yaşandı. Çok sayıda polis ekibi sokaklarda görev yaparak vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

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Kaynak: DHA