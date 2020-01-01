Sakarya'da vefat eden genç müzisyen defnedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşları tarafından baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç müzisyen, toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları tarafından baygın bulunan ilçede müzisyenlik yapan Enes Çağlar Bayrak (21), Sapanca Devlet Hastanesine getirildi.

Bayrak, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bayrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezinden alınan Bayrak'ın cenazesi, getirildiği Göl Mahallesi Ceylan Caddesi üzerindeki babaevinde helallik alınmasının ardından Ünlüce Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'ne götürüldü.

Bayrak'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından cami yanında bulunan Ünlüce Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA