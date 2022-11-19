Sakarya'da10 gündür kayıp olan şahıs aracında ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan Erdal Sakız Hendek ilçesi sınırlarında aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

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Sakarya'da10 gündür kayıp olan şahıs aracında ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan şahsın Hendek ilçesi sınırlarında aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

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ARACINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

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