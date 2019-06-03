Sakarya'daki deprem

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sakarya'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin kentte yakın zamanlarda büyük depremler yaşanabileceğini hatırlattığı değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, son yüzyılda Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelen 1943-Hendek, 1957-Abant, 1967-Adapazarı, 1999-Marmara ve 1999-Düzce depremleriyle Sakarya ve civarında 25-30 yıllık zaman aralıklarında büyük ve yıkıcı depremlerin görüldüğünü anımsattı.

Bu depremlerle derinden etkilenen Sakarya'da yapılan bazı iyileştirmelere rağmen günümüzde yapıların depreme karşı güvenliğinin sorgulanmaya devam etmesinin deprem güvenliği konusunda ne kadar yol alındığını da gündeme getirdiğini ifade eden Çağlar, 1999 yılında meydana gelen depremin ardından depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı konusunda, gerek yönetmelik gerekse uygulama ve denetim açısından çok büyük ilerlemeler olduğunu kaydetti.

Çağlar, özellikle Sakarya'da depreme maruz kalmış, hasar almış veya almamış tüm binaların halen büyük bir bilinmezlik ile karşı karşıya olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya'nın depremselliği ve zemin yapısı dikkate alındığında 1997 öncesi yapılmış ve 1999 Marmara Depremini yaşamış çok katlı binaların taşıdığı riskler ortadadır. Yeni depremler yaşanabileceği gerçeğinin farkında olarak bu tür binaların depreme güvenli hale getirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları ve bu tür riskli evlerde yaşayan insanların işbirliği yapmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu konuda yetkili ve sorumlu tüm paydaşların özellikle 1997 öncesi yapılan çok katlı binalar hakkında gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaları gerekmektedir. Son yaşadığımız deprem yakın zamanlarda yine büyük depremler yaşanabileceği gerçeğini bizlere hatırlatmıştır."

Rektör Yardımcısı Çağlar, SUBÜ'nün birçok konuda olduğu gibi bu konuda da üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğini, şehrin bu sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem, Sakarya başta olmak üzere Düzce, Kocaeli ve İstanbul'da da hissedilmişti.





Kaynak: AA