Sakarya'daki FETÖ/PDY davası "3'ü firari, 34 sanığın yargılanmasına devam edildi"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 3'ü firari, 31'i tutuksuz, 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Celse arasında mahkemeye gelen ByLock görüşme içeriklerini ve diğer belgeleri kayda geçen heyet, sanık avukatlarına söz verdi.

Avukatlar, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesine hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.