Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf, çiftçi ve emniyet mensuplarının aralarında bulunduğu 30 tutuksuz sanıktan 5'i 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



İki celse arasında mahkeme dosyasına Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına Hazine avukatının davaya katılma talebini içeren dilekçe ile sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının sunulduğunun zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Hazine avukatının talebinin kabulünü isteyen savcı, bir önceki duruşmada açıkladığı 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, 12 sanığın aynı suçlamadan, 3 emniyet mensubunun ise "Anayasa'yı ihlal" suçlamasından beraatleri yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hazine avukatının katılma talebinin kabulünü, ayrıntılı MASAK raporu gelmeyen bir sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Esas hakkındaki savunmalarında önceki beyanlarını yineleyen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.A. ve T.S'ye "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, "örgüte yardım" suçundan sanık M.T. ve O.S'ye 3 yıl 1 ay 15'er gün, Y.S'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla yargılanan 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı.

Sanıklardan 24'ünün "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından beraatlerine hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca sanık M.A. hakkında komiser yardımcılığı sınavlarına girişte "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunu dolandırma" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA