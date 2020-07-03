Sakarya'daki havai fişek fabrikası bomba gibi patladı!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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03 Temmuz 2020 Cuma 14:55
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