Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlaması: Fabrika sahipleri gözaltında

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.

Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.