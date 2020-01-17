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Sakarya'daki kazalar kameralara yansıdı

SAKARYA'da 2020 yılının ilk 15 gününde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sakarya'daki kazalar kameralara yansıdı

SAKARYA'da 2020 yılının ilk 15 gününde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan 4 kazanın görüntüleri yayınlandı. Sakarya kent merkezi ve ilçelerdeki kazaların, sürücülerin kural ihlalleri ve dikkatsizlikleri yüzünden meydana geldiği görüldü. Kazalarda yaralananlar oldu, hasarlar meydana geldi.

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Kaynak: DHA



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