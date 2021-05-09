Sakarya'daki misafir öğrencileri Ramazanda yalnız bırakılmıyor

Kentte faaliyet yürüten dernek, ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla kiraladıkları evlerde kalan yabancı öğrencilere yönelik yardım çalışması başlattı.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çeşitli sebeplerle ülkelerine gidemeyen misafir öğrencilere, kadın gönüllülerin evlerinde yaptığı sıcak yemekler, hayırseverlerin yardımlarıyla alınan alışveriş çekleri ve gıda kolileri dağıtılıyor.

Haftada iki kez sahur için yemek dağıtımı da yapılan çalışmayla hayırseverlerin derneğe bağışladığı fitre ve zekatlar uluslararası öğrencilere veriliyor.

"HAYIRSEVERLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA KÖPRÜ OLUYORUZ"

Derneğin başkan yardımcısı Sudanlı Tarık İdris, AA muhabirine, bu yıl her gün yaklaşık 50 öğrenciye iftar yemeği dağıttıklarını belirterek, "600 öğrenciye gıda kolisi desteği sağladık, alışveriş çeki dağıttık. Haftada iki gün öğrencilerimize sahurları ulaştırıyoruz. Amacımız, pandemi olsa bile ramazan geleneklerinin unutulmamasını ve bu ruhun yaşanmasını sağlamak." diye konuştu.

Ramazanda öğrencilerle mukabele ve birçok etkinlik yaptıklarını dile getiren İdris, şöyle devam etti:

"Hem hayırsever hem de öğrenciler arasında köprü oluyoruz. Hayırseverlerden zekat ve fitrelerini alıp öğrencilere burs sağlamaya çalışıyoruz. İftar dağıtırken onlarla buluşuyoruz, halini ve hatırlarını soruyoruz. Eğitimlerini sağlıklı devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırsever ağabey ve ablalarımızın desteklerini alıp götürdüğümüzde öğrencilerimiz o kadar seviniyorlar ki şaşırabiliyoruz. Destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Kosovalı öğrenci Celil Vehapi de derneğin öğrencilere rehberlik yaptığını belirterek, "Ramazanda özellikle pandemiden dolayı maddi ve manevi açıdan çok yardım ediliyor. Ailelerimizden uzaktayız ve yasaklar var. Yedirenk'e yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sudanlı öğrenci Hüseyin Al Hasan da Yedirenk'in yabancı öğrencilerin ikinci evi olduğunu belirterek, kendilerine destek olan dernek ve hayırseverlere teşekkür etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI