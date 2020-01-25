Sakarya'dan Elazığ'a acil müdahale tırı gönderildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'dan deprem dolayısıyla Elazığ'a acil müdahale tırı gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen acil müdahale tırına 4 personel eşlik ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem dolayısıyla Elazığ ve Malatya’da ki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremde ölenlere rahmet, yakınlarına sabır yaralılara acil şifalar dileyen Yüce, "Bizler Sakarya olarak bu depremi yaşayanlardan biriyiz. Bizde bu acıyı yakinen yaşayanlar vatandaşlar ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek acil müdahale tırımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz." diye konuştu.

"Elazığ ve Malatya’da ki kardeşlerimizin hizmetine amadeyiz" diyen Yüce, şunları kaydetti:

"Onların yaralarını sarmak bizim vatandaşlık, kardeşlik görevimizdir. 250'de battaniye temini için şuanda yola çıkıyoruz. İnşallah orada ki vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirlerimizi aldık ve gerekli tedariklerimizi yaptık. Tırımızı şu anda yola çıkarıyoruz. İlk etapta şu anda tırda görevli olan 4 arkadaşımız gidiyor. İhtiyaç duyuldukça anında göndermek üzere arkadaşlarımız hazır kıta beklemekteler."

Acil müdahale tırı, Elazığ'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezi önünden üzere yola çıktı.















Kaynak: AA