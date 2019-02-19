Sakaryalı firmalar ürünlerini ulusal platformda tanıtacak

SAKARYA (AA) - Sakaryalı firmalar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) girişimleriyle ürünlerini ulusal bir platformda tanıtmalarını sağlayacak "Chippin" uygulamasına üye oldu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği anlaşması, SATSO bünyesinde faaliyetlerini yürüten Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu'nun öncülüğünde SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Ticareti Geliştirme Komisyon Başkanı Behlül Bayrak, komisyon üyeleri ve "Chippin" yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, anlaşmanın "Alışverişini kendi şehrinden yap" projesi kapsamında gerçekleştiğini aktardı.

Sakaryalı firmaların markalarını ulusal platformda tanıtmalarına imkan sağlayacak iş birliği çalışmasının tüketiciye de sürekli fayda sağlayacağını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Mobil uygulama esaslı olan ve tüketicilerin arzu ettikleri ürün ve hizmetlere erişmelerini kolaylaştıran, onları bu amaçla destekleyen Chippin platformu ile Sakaryalı firmalar yerel markalarını tanıtma ve tüketicilere ulaşma kolaylığı bulacak. Alışverişlerde de ş'ifremiz54' diyerek böyle ulusal bir uygulama ile yerel firmalarımızı tanıştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı faydanın sağlanacağı bu uygulamaya üyelerimizin katılımını özellikle tavsiye ediyorum. İlimize, ticaret erbabımıza hayırlı olsun."

Firma yetkilileri ise iş birliği sözleşmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, tüketicilerin "Chippin" uygulaması sayesinde birçok ürün ve markada avantaj elde edeceklerini bildirdi.

SATSO Ticareti Geliştirme Komisyon Başkanı Behlül Bayrak da üye firmaların ilgisini beklediklerini belirterek, "İlimizdeki ticaretin canlanması, yerel firmalarımızın tüketiciye daha kolay ulaşmalarının sağlanması ve yeni alışveriş diline uyum sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Hayırlı olsun diyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA