Sakaryalı öğrenciler Avrupa'da stajlarını tamamladı

SAKARYA (AA) - Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğrencileri, Avrupa'da staj eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Sakarya İl Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında Avrupa'ya giden öğrenciler, "PLC Sistemlerindeki Yeniliklerin Endüstriyel Sektöre Paralel Şekilde Mesleki Eğitime Adapte Edilmesi" adlı projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Avusturya’nın Bregenz, Çekya’nın Prag şehirlerinde gerçekleşen staj programında öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Öğrencilere refakatçi olan öğretmenleri Mahmut Üney, öğrencilerin program sayesinde farklı kültürleri tanıma imkanı elde ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz Avrupa'da gerçekleştirdikleri eğitim ve staj çalışmasıyla kendi alanlarında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdiler. Farklı deneyimler elde ederek ufukları genişledi, farklı kültürleri tanıdılar, kişisel ve mesleki yetkinlikler kazandılar, yabancı dil becerilerini artırdılar." dedi.



Öğrencilerden Erdem Çelik de "Yabancı dilin gerekliliğinin farkına vardım. Tarihi ve kültürel değerlerin önemini kavradım. Avrupa’da PLC eğitimi ile mesleki bilgi ve becerilerimi geliştirdim." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA