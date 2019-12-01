Sakarya'nın il oluşunun 65. yıl dönümü kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'nın il oluşunun 65. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Adapazarlılar Grubu Tanışma etkinliğine katıldı.

Sakarya Yerel Kültür Derneğinin Erenler ilçesindeki otağında düzenlenen programda grup üyeleri anılarını paylaştı, Sakarya'nın İl olma sürecine dair bilgiler verildi.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, hemşehriliğin çok önemli bir duygu olduğunu, yaşanılan yerlere kıymet kattığını ifade etti.

Sakarya'da yaşayan 1 milyon 11 bin kişinin hep birlikte "hemşehriyiz" diyebileceğini vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:

"Sakarya'da bulunan herkes Sakarya'nın hemşehrisidir. Böyle düşünürsek gücümüzü artırır ve muhafaza edebiliriz. Eğer bizler yaşadığımız yerin dertleriyle dertlenebiliyorsak, yaşadığımız yerin sorunlarına çözüm önerileri üretebiliyorsak, önemli bir sorumluluk alıp o şehrin hemşehrisi olmuşuz demektir. Hemşehrilik ruhuyla bezenmiş yerler, insanların birbirlerini iyiye doğruya yönlendirdiği yerlerdir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce eskiden Adapazarı'nın "Ada" olarak tabir edildiğini ve gönüllerinde de hep bir ada olarak kaldığını belirterek, Adapazarı'nın birçok özelliği bünyesinde barındırdığını sevginin, izzetin ve muhabbetin merkezi olduğunu aktardı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Adapazarı ile ilgili derdi olan, sevdası olan herkese büyük hürmet duyduklarını, Adapazarı ile ilgili anıları okumanın ayrı bir zevk, dinlemenin daha da büyük keyif olduğunu söyledi.

Programa, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık ile dernek üyeleri, il dışında yaşayan Sakaryalı iş, siyaset, spor dünyasının önde gelen isimleri ve esnaflar katıldı.





Kaynak: AA