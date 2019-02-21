Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Alınan bilgiye göre, Muhammer K'nin (50) kullandığı traktör, Şerbetpınarı Mahallesi Ballıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muhammer K'nin (50) kullandığı traktör, Şerbetpınarı Mahallesi Ballıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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