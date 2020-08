Marmara Bölgesi'nde yer alan, İstanbul'a bir buçuk saat mesafedeki bu şehir, bir şehirde olmasını isteyebileceğiniz her şeyi bir araya getirerek halkına sunuyor. Doğa havasıyla iç içe bir hayat sürmek isteyenler, doğada yaşarken işi de aksatmayalım diyenler, İstanbul'dan uzak kalamazken oranın kalabalığına katlanamayanlar... Bu haberimiz tam da sizin için. Önceden belki gidip görmek istersiniz diye birkaç soruyu da cevaplamak istedik. Eğer gezmeye gidiyorsanız Sakarya'nın neyi meşhur? Sakarya'da ne yenir? Nereler gezilir? İşte cevaplar...

SAKARYA'NIN NEYİ MEŞHUR? SAKARYA'DA NE YENİR?

ISLAMA KÖFTE

Sakarya'nın en meşhur yemeği olan ıslama köfteyi her an her yerde bulabilrsiniz. Esnaf lokantasından en lüks restorana kadar her yerde, 7'den 70'e tüm Sakarya halkının en sevdiği yemek olan bu köfte, Sakarya'nın yaylalarında beslenmiş hayvanların etiyle yapılır, altına serilen çıtır ekmek özel bir sosla yumuşatılır ve ortaya bu harika lezzet çıkarılır.

BALKABAKLI EKMEK

Balkabağı dendi mi akla ilk gelen yer olan Sakarya'da bu bitkiyle yapılan bir çok yiyecek mevcut. Ekmek, tatlı, turşu, börek, reçel... Biz ekmekle başlayalım dedik. Tazeliğini günlerce koruyabilen bu pofuduk ekmek, balkabağının rendelenerek suyunun ekmek hamuruna konması sonucu ortaya çıkmış.

KAŞNUKA

Ana malzemeleri pırasa ve mısır unu olan bu lezzet bombasının pankek kıvamındaki hamuru bir tepsiye dökülerek fırına verilir.

TARAKLI HELVA

Dışarıdan gelenlerin Köpük Helva ismini verdiği köpük kıvamındaki bu lezzetli tatlı, adını Sakarya'nın Taraklı ilçesinden alıyor. Helvaya bu köpük köpük kıvamını veren şeyse çöğen kökü.

DIMBIL ÇORBASI

Adı kadar kendi de güzel olan bu çorba, Sakarya'nın en sık tüketilen lezzetlerinden. Öyle ki oldukça hafif olmasına rağmen zaman zaman ana yemek olarak da çıkabilir karşınıza.

SAKARYA'DA GEZİLECEK YERLER

ACARLAR LONGOZU

Türkiye'nin parça halindeki en büyük longozu olan Acarlar'ın genişliği 250-1250 metre arasında değişiyor. Uzunluğu ise 7.5 kilometre olan bu doğa harikası yer, kamp yapmak isteyenlerin uğrak noktası.

DEPREM MÜZESİ

2004 yılında ziyaret kabulüne başlayan bu müze, misafirlerine 1967 ve 1999 yıllarında yaşanmış yıkıcı depremlerden görseller sunuyor. Deprem öncesi ve sonrası fotoğraflarının yanı sıra elektronik bir stant sayesinde müzede suni deprem de yapılıyor. Biz yaşadık, siz de hissedin demek için güzel bir yöntem olmuş.

SAPANCA GÖLÜ

Sakarya'ya gidip de Sapanca'ya uğramamak, Diyarbakır'a gidip karpuz yememek, Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret etmemek gibi bir şey olur herhalde. Geçmişte Marmara Denizi'nin parçası olan bu özgürlüğüne düşkün göl, zamanla denizden sıyrılarak tatlı su gölü olmuştur.

KARASU PLAJI

15 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun ikinci plajı olan ve Karasu ilçesinde bulunan bu plaj, Karadeniz'e kıyısı olması nedeniyle biraz tehlikeli görülse de İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yaz aylarında birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

ACELLE YAYLASI

Bu kadar muazzam doğaya sahip bir şehri anlatırken listede bir yaylaya yer vermeseydik ayıp etmiş olurduk. Akyazı ilçesinde bulunan bu muhteşem güzellik, şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta. Bu kadar bozulmamış ve güzel kalmış olmasının sebebi de bu uzaklıktır belki.

HAKKINDA: Sakarya,4.878 kilometrekare yüz ölçümü ve 1.042.521 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,87 oranında yani 18.950 kişi artan nüfusu, 516.000 (%50.11) erkek ve 513.650 (%49.89) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 211 olarak saptanmıştır.