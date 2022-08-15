Sakaryaspor 0 - 1 Göztepe | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1.Lig'in ilk hafta maçında Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe mücadeleyi Obinna Mamah'ın 12.dakikada attığı golle 1- 0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sakaryaspor 0 - 1 Göztepe | Maç sonucu, özeti

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk. 60 Nalepa), Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Çağlayan Menderes), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk.83 Ali Akman), Palmer (Dk. 69 Emre Çolak), Hüsamettin Yener (Dk.90 Ege Özkayımoğlu), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Obinna Mamah (Dk.90 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic

Gol: Dk. 12 Obinna Mamah (Göztepe),

Sarı kartlar: Dk. 19 Palmer, Dk. 80 Ekrem Kılıçaraslan (Göztepe), Dk. 32 Ümit Kurt, Dk. 90 Donkor, Dk.90+6 Kasongo (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Ozan Sol (Sakaryaspor)

Sakaryaspor - Göztepe maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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