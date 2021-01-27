Sakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de ikinci yarı 20. hafta maçlarıyla başlıyor. Ligde bugün oynanacak olan Sakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

19. hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Sakaryaspor, zirve yarışı içerisinde bulunuyor. 1922 Konyaspor ise 19 maçta topladığı 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu ligde Sakaryaspor evinde 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde 1922 Konyaspor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Karşılaşmayı canlı izleme yollarını haberimizde verdik.

SAKARYASPOR-1922 KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

20. haftada oynanacak olan Sakaryaspor-1922 Konyaspor maçı, bugün saat 13.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Ayberk Demirbaş yönetecek. Ayberk Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Oğuz Akyüz üstlenecek.

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