Gönül Elleri Çarşısı ekibi bakıma muhtaç hastaların gönlüne dokunmaya devam ediyor!Mevlana Camisi Derneği Berlin’deki evsizlerin içini ısıttı! Çorba ve yiyecek ikramında yapıldıAdana'da dehşet: Babasının mezarı başında ölü bulundu!Bengali-Fode Koita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?Tayland kralından flaş karar! Metresini kraliçe ilan ettiBeşiktaş, Kasımpaşa ile Fode Koita transferi için anlaşma sağladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor27 Ocak Çarşamba BİM kataloğu | 27 Ocak 2021 BİM katalog | Ayarlanabilir dambıl setiSakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLEÜmit Özdağ'dan Meral Akşener hakkında zehir zemberek sözler: Kalleşlikle karşı karşıya kaldım!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLE

Sakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta ikinci yarı heyecanı başlıyor. 20. haftada Sakaryaspor ile 1922 Konyaspor maçı oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme linkini haberimizde verdik.

Sakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de ikinci yarı 20. hafta maçlarıyla başlıyor. Ligde bugün oynanacak olan Sakaryaspor - 1922 Konyaspor maçı, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

19. hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Sakaryaspor, zirve yarışı içerisinde bulunuyor. 1922 Konyaspor ise 19 maçta topladığı 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu ligde Sakaryaspor evinde 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde 1922 Konyaspor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Karşılaşmayı canlı izleme yollarını haberimizde verdik. 

SAKARYASPOR-1922 KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

20. haftada oynanacak olan Sakaryaspor-1922 Konyaspor maçı, bugün saat 13.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Ayberk Demirbaş yönetecek. Ayberk Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Oğuz Akyüz üstlenecek. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT