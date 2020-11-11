Sakaryaspor 2-6 Bodrumspor | MAÇ SONUCU
Misli.com 2. Lig'de 9'uncu hafta heyecanı devam ediyor. Kırmızı Grupta mücadele eden Sakaryaspor, evinde Bodrumspor'a 6-2 mağlup oldu.
Sakaryaspor, 2. Lig 9'uncu hafta maçında tarihi bir hezimete uğradı. 2. Lig'in en tecrübeli takımları arasında bulunan Sakaryaspor, Bodrumspor karşısında sahadan 6-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın golleri şöyle:
Bodrumspor
Ozan Sol 21', 43', 52'
Oğuzhan Türk 54'
Harun Kavaklıdere 84', 90'
Sakaryaspor
Devrim Taşkaya 45+1'
Ali Özgün 89'
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Sakaryaspor - Bodrumspor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Bayram Başkan yönetecek. Başkan'ın yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldız ve Umut İncili üstlenecek.
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