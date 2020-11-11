Sakaryaspor 2-6 Bodrumspor | MAÇ SONUCU

Sakaryaspor, 2. Lig 9'uncu hafta maçında tarihi bir hezimete uğradı. 2. Lig'in en tecrübeli takımları arasında bulunan Sakaryaspor, Bodrumspor karşısında sahadan 6-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın golleri şöyle:

Bodrumspor

Ozan Sol 21', 43', 52'

Oğuzhan Türk 54'

Harun Kavaklıdere 84', 90'

Sakaryaspor

Devrim Taşkaya 45+1'

Ali Özgün 89'

SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Sakaryaspor - Bodrumspor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Bayram Başkan yönetecek. Başkan'ın yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldız ve Umut İncili üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Sakaryaspor - Bodrumspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?