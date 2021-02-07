Sakaryaspor 3-1 Tarsus İdman Yurdu | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu?
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Sakaryaspor Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Sakaryaspor Tarsus İdman Yurdu Maçının Hakemleri
Hakan Ülker(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Tolga Atasoy(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 10. Muhammet Reis, 7. Abdulaziz Solmaz, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 13. Fatih Tultak, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan
Teknik Sorumlu
Ahmet Yurtsever
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 7. Cem Aktaş, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 15. Eyüp Akcan, 33. Aytaç Öden, 34. İbrahim Hırçın, 70. Mahmut Metin
Yedekler
1. Anıl Demir, 14. Furkan Çetinkaya, 3. Abdulkerim Canlı, 39. Çağrı Yağız Yasak, 40. Ender Yıldırım, 99. Furkan Küçükkara, 68. Alper Ademoğlu
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Puan Durumu
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|Av
|1
|Eyüpspor
|22
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|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
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|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor