Sakaryaspor 3-1 Tarsus İdman Yurdu | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu? Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sakaryaspor Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Sakarya Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Sakaryaspor Tarsus İdman Yurdu Maçının Hakemleri

Hakan Ülker(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Tolga Atasoy(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 10. Muhammet Reis, 7. Abdulaziz Solmaz, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Yedekler

74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 13. Fatih Tultak, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan



Teknik Sorumlu

Ahmet Yurtsever



Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 7. Cem Aktaş, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 15. Eyüp Akcan, 33. Aytaç Öden, 34. İbrahim Hırçın, 70. Mahmut Metin



Yedekler

1. Anıl Demir, 14. Furkan Çetinkaya, 3. Abdulkerim Canlı, 39. Çağrı Yağız Yasak, 40. Ender Yıldırım, 99. Furkan Küçükkara, 68. Alper Ademoğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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