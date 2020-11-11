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Sakaryaspor - Bodrumspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de 9'uncu hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Kırmızı Grupta Sakaryaspor ve Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Sakaryaspor - Bodrumspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Sakaryaspor - Bodrumspor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Sakaryaspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bodrumspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Sakaryaspor - Bodrumspor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Bayram Başkan yönetecek. Başkan'ın yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldız ve Umut İncili üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Sakaryaspor - Bodrumspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Onur Çelik
Spor Editörü


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