TFF 2. Lig Kırmızı Grupta, yaklaşık 20 gündür maç yapmayan Sakaryaspor, Elazığspor'u evinde ağırlıyor. Ligde son maçını 29 Kasım'da Pendikspor'a karşı oynayan ve kazanan Sakarya ekibi, Kovid-19 vakaları nedeniyle son 20 gündür sahaya çıkmadı. Elazığspor ise ligde uzun süreli mağlubiyet serisinin ardından son iki haftayı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle kapattı. Sakaryaspor, 12 maçta 22 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Elazığspor ise 14 maçta 14 puanla 15. sırada bulundu. Peki, Sakaryaspor - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAKARYASPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Sakaryaspor ile Elazığspor 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Hakan Ülker tarafından yönetilecek. Hakan Ülker'in yardımcılıklarını ise Uğur Önay ve Kadir Günal üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine 2. Lig maçları Misli.com üzerinden şifresiz olarak yayınlanıyor. Sakaryaspor ile Elazığspor maçının da Misli.com'dan şifresiz yayınlanması bekleniyor.

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