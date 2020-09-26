Misli.com'un sponsoru olduğu 2. Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor. Cumartesi günü oynanacak olan 2. hafta maçları arasında en önemli karşılaşmalardan birisi Sakaryaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç olarak görülüyor. Spor kamuoyu tarafından ligin kadrosu en iyi 2 takımı olarak gösterilen Sakaryaspor ve Eyüpspor, sezonun ilk maçlarında galibiyet alarak başlamıştı. İki takımda 2'de 2 yapabilmek için bu karşılaşmadan mutlak galibiyet isteyecektir. Peki, Sakaryaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

2. Lig'de haftanın önemli maçları arasında olarak görülen Sakaryaspor - Eyüpspor maçı, 26 Eylül Cumartesi (bugün) saat, 16.30'da başlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak mücadeleyi, hakem Gürel Uzuner yönetecek. Uzuner'in yardımcılıklarını ise Vural Gül ve Mehmet Dura yapacak.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. Sakaryaspor - Eyüpspor maçı da bugün saat 16.00'da Misli.com IOS ve Android uygulamalarından izleyicilerle buluşacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv | Canlı izle | Misli tv | Misli.com maç izle | Misli.com indir