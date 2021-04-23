Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu?
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Sakaryaspor Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Sakaryaspor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri
Sakaryaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kardemir Karabükspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor