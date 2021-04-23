Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sakaryaspor - Kardemir Karabükspor maçı skoru ne oldu? Sakaryaspor, Kardemir Karabükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sakaryaspor Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Sakaryaspor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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