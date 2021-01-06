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Sakaryaspor-Kastamonuspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Sakaryaspor ve Kastamonuspor maçı oynanacak. İşte karşılaşmanın canlı izleme bilgileri...

Sakaryaspor-Kastamonuspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kırmızı Grupta Sakaryaspor ve Kastamonuspor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Sakaryaspor, 16 maçta 31 puana sahip oldu ve 4. sırada yerini aldı. Kastamonuspor ise 17 maçta 16 puan topladı ve 16. sırada bulundu. İşte, Sakaryaspor-Kastamonuspor maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Sakaryaspor ile Kastamonuspor bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem  Selim Özen yönetecek.  Selim Özen'in yardımcılıklarını ise Emre Doğu ve Mehmet Sıraç Akpınar üstlenecek. 

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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