Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta Sakaryaspor, evinde Kırklarelispor'u ağırlıyor. İki takımda 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ligde eşit puandalar. Geçtiğimiz sezon Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor, bu sezonda yükselişine devam ederek bir üst lige çıkmak istiyor. Sakaryaspor ise alt liglerin en çok taraftarı bulunan ve en yüksek takım değerleri arasında bulunan takımlarından. Zorlu mücadele futbolseverlerin gündeminde. Peki, Sakaryaspor - Kırklarelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAKARYASPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Kırmızı Grupta 4. hafta oynanacak olan Sakaryaspor - Kırklarelispor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanırken hakem, Alirıza Altunbakır tarafından yönetilecek. Altunbakır'ın yardımcılıklarını ise Caner Eroğlu ve Abdulkadir Döner üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Sakaryaspor - Kırklarelispor maçının şu an için Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Maç programı yayınlandığı an haberimiz güncellenecektir.