Sakaryaspor Kocaelispor özet izle | Sakaryaspor Kocaelispor maç özeti

İki takım Sakaryaspor Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yapılan DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı ise dün gece ekranlardaydı.

Kullanıcılar Sakaryaspor Kocaelispor özet izle diye arama yapmakta. İşte Sakaryaspor Kocaelispor maç özeti...

Sakaryaspor Kocaelispor maç özeti

2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor ile 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor hazırlık maçında karşılaştığı Kocaelspor le 11 berabere kaldı

Stat: Yen Sakarya Atatürk Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Mehmet Kaan Bngül xx, Turgut Evren xx Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx (Aykut Berat Yıldız dk. 60 x), Fert Erşç xx, Canberk Ömer Özdemr x, Ümt Yasn Arslan xx, Chat Aktaş xxx, Yusuf Kaan Kara xx (Furkan Karabaş dk. 86 ?), Abdülazz Solmaz x, Serkan Odabaşoğlu xx (Özgür Kedkl dk. 76 x), Hacı Ömer Doğru xx (Furkan Parsak dk. 61 x), Erd Can Şeht xx (Kaan Kırcı dk. 46 xx), Alparslan Demr x (Görkem Şmşek dk.

Sakaryaspor Kocaelispor özet izle

2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor ile 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

20 Ağustos Salı günü Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor - Kocaelispor maçı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Sakaryaspor - Kocaelispor arasındaki ikinci hazırlık maçı ise 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Bu mücadele ise Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Antrenör: Abdullah Ercan Kocaelspor: Ercüment Kafkasyalı x, Erdnç Karakaş xx, Kemal Can x, Serdar Ümt Denz xx (Sefa Narn dk. 70 x), Yakup Alkan xx (Gökdenz Bayraktar dk. 70 x), Talha Mayhoş x (Ferdun Kıroğlu dk. 52 x), Gökay Eser xx, Semh Karadenz xx, Burak Süleyman xx (Rıza Altıntaş dk. 75 xx), Taha Batuhan Yayıkçı x, Mesut Özdemr x (Kerem Yıldırım dk. 81 x) Antrenör: Engn Korukır Goller: Ümt Yasn Arslan (dk. 5) (Sakaryaspor), Yakup Alkan (dk. 55) (Kocaelspor)

MİNİK TARAFTAR BAYRAM HARÇLIĞINI SAKARYASPOR’A BAĞIŞLADI

İki takım Sakaryaspor Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yapılan DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı ise dün gece ekranlardaydı.

Kullanıcılar Sakaryaspor Kocaelispor özet izle diye arama yapmakta. İşte Sakaryaspor Kocaelispor maç özeti...

Geçtiğimiz gün babasının sosyal medyada yayınladığı video ile paylaşım rekorları kıran Rahim Berk Coşkun bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant’a teslim etti. Minik taraftar, “Sakaryaspor’un siyahına yeşil olmaya geldim” dedi.

Videoyu izledikten sonra çok gururlanıp duygulandığını belirten Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant minik Rahim Berk’i Kocaelispor maçında misafir etmek istediğini söyleyip tesislere davet etmişti. Rahim Berk bugün tesislerde bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant’a teslim etti. Minik taraftar, “Sakaryaspor’un siyahına yeşil olmaya geldim” dedi. İbrahim Nalbant ile bir süre sohbet eden Rahim Berk’e isminin yazdığı Sakaryaspor forması hediye edildi.

Ziyarette konuşan Başkan Nalbant, “Minik kardeşimin videosuna sosyal medyada dolaşırken denk geldim. Önceden de belirttiğim gibi çok duygulandım ve onur duydum. Rahim Berk’e bugünün anısına adının yazdığı formamızı hediye ettik ve kendisini Kocaelispor karşılaşmamızda en iyi şekilde misafir edeceğiz. Böyle fedakar bir şehrin takımına olan gönülden bağı bizim çalışma azmimizi güçlendiriyor. Rahim Berk kardeşimi de bugün bütün Türkiye paylaşıp takdir etti. Allah bahtını açık etsin” diye konuştu.

Rahim Berk’in futbol oynadığını ve ilerde futbolcu olmak istediğini öğrenen Başkan Nalbant, “Rahim Berk kendi kategorisinde futbol oynuyormuş ve hayali bir gün Sakaryaspor forması giymekmiş. Önceki açıklamalarımda söz vermiştim şampiyon olursak kendisini omuzlarımda taşıyacağım diye. Şimdi de şunu söylemek istiyorum; Bu fedakar yavrumuzu Sakaryaspor futbol okuluna bizzat elinden tutup ben yazdıracağım. İnşallah kendini geliştirerek önce altyapımızın sonra da A takımımızın yıldızı olacak” şeklinde konuştu.