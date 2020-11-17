Sakaryaspor - Mamak FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

Sakaryaspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Sakaryaspor ve Mamak FK, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 16 puana ulaşan Sakaryaspor, 7'inci sırada yer alıyor. Mamak FK ise 9 maçta topladığı 11 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Sakaryaspor, ligde son maçını kazanırken, Mamak FK ligde oynadığı son iki maçı kaybetti. İşte, Sakaryaspor - Mamak FK maçı hakkında merak edilenler...

SAKARYASPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Sakaryaspor ile Mamak FK 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Harun Toplar tarafından yönetilecek. Harun Toplar'ın yardımcılıklarını ise Ömer Karakaya ve İsmail Ertunç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Sakaryaspor - Mamak FK maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

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