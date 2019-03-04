Sakaryaspor: “Medyaya yansıyandan daha fazlasını yaşadık”

Sakaryaspor, Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili bir bildiri yayınlayarak, olaylara müsabakanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun seyirci kaldığını açıkladı. Yaşadıkları olayların medyaya yansıyanlardan daha fazla olduğunu belirten yeşil-siyahlı kulüp, olayın peşini bırakmayacağını da açıklamasında belirtti.

Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı. Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti.

Sakaryaspor Kulübü'nün Amedspor maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Öncelikle herkesin bilmesi gerekmektedir ki bizim Diyarbakır şehri ya da Amedspor SK ile herhangi bir problemimiz ya da sorunumuz yoktur! Geçtiğimiz senelerde Diyarbakırsporlu futbolcular ve taraftarları şehrimizde nasıl iyi karşılandıklarını çok iyi bilirler. Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenebilir ki!

Amedspor kafilesi şehrimize geldiğinde de gayet dostane şekilde karşılanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, kulübümüz ilk maçta Amedspor'a tesislerini açarak maç öncesi konaklamasını ve bu tesislerde antrenman yapmasını sağlamıştır. İlk yarıdaki maçın sonlarına doğru karşılaşma 2-0 devam ederken, rakip takımda oyuncu değişikliği sırasında tribünlere yapılan el kol hareketi ve sözlü saldırı sonrası ortam gerilmiştir. Gerek futbolcularımızın gerekse taraftarlarımızın herhangi bir müdahalesi olmamıştır.

Sakarya'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylar tamamen birilerinin sistematik abartmasıyla ve ortamı germe amacıyla bu kadar büyütülmüş olup ikinci maçın tansiyonu bilinçli şekilde artırılmış ve savaş ortamı oluşturulmuştur.

Karşılaşma için Diyarbakır şehrine indiğimizde kolluk kuvvetleri tüm önlemleri almış ve güzergahlarda hiçbir problemle karşılaşılmamıştır. Ancak stada geldiğimiz andan itibaren yaşanan olaylar sosyal medyaya ve haber kanallarına yansıdığından daha da fazladır! Köklü bir kulüp olan ve nice şampiyonluklar yaşayan Sakaryaspor'umuz ilk defa böyle olaylarla karşılaşmıştır.

Takımımız stada ulaştığında, soyunma odalarına geçmeden zemine bakmak amacıyla tünelden sahanın içine girmek için hareketlendiklerinde, eski Amedsporlu Abdullah Çetin'in (Yaka kartı bulunmamaktadır) içinde bulunduğu 7-8 kişilik grup (yönetici kartları mevcuttur), kafilemize saldırmıştır ve kaptanımız Ferhat Yazgan'a yumruk atmışlardır. 5 dakikalık arbede sonrasında sahaya adım atamadan soyunma odasına dönmek zorunda bırakıldık. Ardından ısınmak için sahaya çıktığımızda, kendi ısındıkları taraftan tribünleri selamlamak bahanesiyle bizim tarafımıza gelerek oyuncularımıza saldırdılar.

Çıkan olaylarda uçan tekme atan rakip takım oyuncusu ve kendini koruyan Serkan Odabaşoğlu, onların ise yedek oyuncusu kırmızı kart görmüştür! Maç başlamadan oyunlarının bir parçası olan ortamı germeyi ve ilk 11'de bulunan oyuncumuzu oyun dışı bırakmayı başarmışlardır.

Seremoni başlangıcında kaptanımız Ferhat Yazgan'a fiziki saldırıda bulunan 72 numaralı Mansur Çalar daha sonra bu saldırılarına devam etmiş olup penaltı pozisyonunda Dilaver Güçlü'nün karnına çizik atmıştır. İkili mücadelelerde Tevfik Köse'nin de aynı şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Devre arasında da Hacı Ömer Doğru'nun yüzüne fiziki müdahalede bulunduğu ve yaralandığı an kameralara yansımıştır. Karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'na ve maçın temsilcilerine olayları anlatmamıza rağmen her şeye seyirci kalmışlardır!

Karşılaşma bittiğinde hastaneye gidip bu bahsedilen kesiklerin, kesici aletle olduğu kanıtlanmış olup darp raporu alınmıştır. Hastaneden ayrıldıktan sonra, rakip takım oyuncusu Mansur Çalar'dan oyuncularımıza darp ettiği, yaraladığı, 6 numaralı oyuncudan ve hakemin olaylara göz yummasından, olaylara duyarsız kalmasından dolayı şikayetçi olunmuştur. O konu tamamen yargıdadır!

Maç esnasında tribünlerden sahaya atılan su, taş, koltuk parçaları ve diğer cisimlerin oyuncularımızı yaralamaması büyük şanstır. Federasyon acilen toplanıp bu şekilde sahaya çıkan oyuncuyu kulübünde barındıran Amedspor SK, gerek 6, 72 numaralı oyuncular ve hakem hakkında işlem yapılmalıdır.

Hakem Kestanlıoğlu'nun içeride oynadığımız Kastamonu maçında 2 metre önünde futbolcumuz Dilaver'e atılan tekmeyi görmemesi de aynı şekilde sistematik yıpratmanın bir ürünüdür. Sakaryaspor kafilesi karşılaşma için stada geldikleri andan itibaren psikolojik harp içersinde maçı oynamış, hakem Kestanlıoğlu bunlara göz yummuştur! Ülkede infiale yol açanlar bugün bizim canımızı yaktı, yarın başkasının başını yakmasın!

Sakaryaspor Kulübü, taraftarı ve büyük camiasıyla olayların üzerinde olduğumuzu ve gereken tüm işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz!"

Kaynak: İHA