Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor - Pazarspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımda, karşılaşmaya oldukça önem veriyor ve galibiyet için sahaya çıkıyor. Sakaryaspor, 5 maçın sonunda 6 puanla 13. sırada bulunuyor. Pazarspor, 5 maçın sonunda 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SAKARYASPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak olan Sakaryaspor - Pazarspor, galibiyet için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmada hakem, Ali Aksoy düdük çalacak. Ali Aksoy'un yardımcılıklarını ise Ejder Yapıcı ve Kadir Kantekin üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Sakaryaspor - Pazarspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları