Sakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Sakaryaspor, Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Sakaryaspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sakaryaspor ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Pendikspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sakaryaspor - Pendikspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Sakaryaspor Pendikspor Maçının Hakemleri
Alim Kandemir(hakem), Recep Güneş(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Celal Bayraklı(dördüncü Hakem)
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 8. Nuri Fatih Aydin, 19. Ali Özgün, 10. Muhammet Reis, 23. Mehmet Boztepe, 67. Alpay Koçaklı, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 11. Hasan Bilal, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 9. Berk İsmail Ünsal, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 38. Hakan Aslantaş, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Teknik Sorumlu
Ahmet Yurtsever
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Azad Filiz 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulaziz Solmaz 62.dk, Nuri Fatih Aydin 87.dk, Mehmet Boztepe 87.dk, Ali Özgün 70.dk
Oyuna Girenler
Berk İsmail Ünsal 62.dk, Çağrı Ortakaya 87.dk, Devrim Taşkaya 87.dk, Hasan Bilal 70.dk
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 5. Süheyl Çetin, 10. Ömer Can Sokullu, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 79. Umut Sönmez, 84. Denis Taşkesen
Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 1. Behlül Aydın, 6. Özgür İleri, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan, 25. Erdinç Pekgöz, 29. Mertcan Akkaya, 30. Fırat Güllü, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Göksu Türkdoğan 74.dk, Sarı Kart Ömer Kandemir 77.dk, Sarı Kart Mahmut Caner Alioğlu 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Can Sokullu 90+3.dk, Berat Ali Genç 34.dk, Emirhan Çağlayan 46.dk, Atakan Müjde 46.dk, Umut Sönmez 90+3.dk
Oyuna Girenler
Behlül Aydın 90+3.dk, Mahmut Caner Alioğlu 34.dk, Göksu Türkdoğan 46.dk, Kadir Salih 46.dk, Enis Durak 90+3.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor