Sakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Sakaryaspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sakaryaspor ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Pendikspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sakaryaspor - Pendikspor maçı skoru ne oldu? Sakaryaspor, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sakaryaspor Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Sakaryaspor Pendikspor Maçının Hakemleri

Alim Kandemir(hakem), Recep Güneş(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Celal Bayraklı(dördüncü Hakem)

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 8. Nuri Fatih Aydin, 19. Ali Özgün, 10. Muhammet Reis, 23. Mehmet Boztepe, 67. Alpay Koçaklı, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 11. Hasan Bilal, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 9. Berk İsmail Ünsal, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 38. Hakan Aslantaş, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Teknik Sorumlu

Ahmet Yurtsever



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Azad Filiz 26.dk



Oyundan Çıkanlar

Abdulaziz Solmaz 62.dk, Nuri Fatih Aydin 87.dk, Mehmet Boztepe 87.dk, Ali Özgün 70.dk



Oyuna Girenler

Berk İsmail Ünsal 62.dk, Çağrı Ortakaya 87.dk, Devrim Taşkaya 87.dk, Hasan Bilal 70.dk

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 5. Süheyl Çetin, 10. Ömer Can Sokullu, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 79. Umut Sönmez, 84. Denis Taşkesen



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 1. Behlül Aydın, 6. Özgür İleri, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan, 25. Erdinç Pekgöz, 29. Mertcan Akkaya, 30. Fırat Güllü, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Göksu Türkdoğan 74.dk, Sarı Kart Ömer Kandemir 77.dk, Sarı Kart Mahmut Caner Alioğlu 83.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Can Sokullu 90+3.dk, Berat Ali Genç 34.dk, Emirhan Çağlayan 46.dk, Atakan Müjde 46.dk, Umut Sönmez 90+3.dk



Oyuna Girenler

Behlül Aydın 90+3.dk, Mahmut Caner Alioğlu 34.dk, Göksu Türkdoğan 46.dk, Kadir Salih 46.dk, Enis Durak 90+3.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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