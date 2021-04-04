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Sakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Sakaryaspor, Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Sakaryaspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sakaryaspor ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Pendikspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Sakaryaspor - Pendikspor maçı skoru ne oldu?

Sakaryaspor, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sakaryaspor  Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Sakaryaspor Pendikspor Maçının Hakemleri
Alim Kandemir(hakem), Recep Güneş(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Celal Bayraklı(dördüncü Hakem)

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 8. Nuri Fatih Aydin, 19. Ali Özgün, 10. Muhammet Reis, 23. Mehmet Boztepe, 67. Alpay Koçaklı, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 11. Hasan Bilal, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 9. Berk İsmail Ünsal, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 38. Hakan Aslantaş, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Teknik Sorumlu
Ahmet Yurtsever

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Azad Filiz 26.dk

Oyundan Çıkanlar
Abdulaziz Solmaz 62.dk, Nuri Fatih Aydin 87.dk, Mehmet Boztepe 87.dk, Ali Özgün 70.dk

Oyuna Girenler
Berk İsmail Ünsal 62.dk, Çağrı Ortakaya 87.dk, Devrim Taşkaya 87.dk, Hasan Bilal 70.dk

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 5. Süheyl Çetin, 10. Ömer Can Sokullu, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 79. Umut Sönmez, 84. Denis Taşkesen

Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 1. Behlül Aydın, 6. Özgür İleri, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan, 25. Erdinç Pekgöz, 29. Mertcan Akkaya, 30. Fırat Güllü, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih

Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Göksu Türkdoğan 74.dk, Sarı Kart Ömer Kandemir 77.dk, Sarı Kart Mahmut Caner Alioğlu 83.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Can Sokullu 90+3.dk, Berat Ali Genç 34.dk, Emirhan Çağlayan 46.dk, Atakan Müjde 46.dk, Umut Sönmez 90+3.dk

Oyuna Girenler
Behlül Aydın 90+3.dk, Mahmut Caner Alioğlu 34.dk, Göksu Türkdoğan 46.dk, Kadir Salih 46.dk, Enis Durak 90+3.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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